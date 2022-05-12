По Могилевщине объявлен красный уровень опасности 12.05.2022, 18:45

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Ветер до 33 м/с.

Белгидромет объявил штормовое предупреждение из-за ветра в Могилевской области.

Красный уровень опасности объявлен на сегодня по Могилеву и области:

на большей части территории ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 25−30 м/с, местами до 33 м/с.

Непогода будет бушевать предположительно до 21.00.

Красный (наивысший) уровень опасности означает, что возможны метеорологические явления экстремальной интенсивности (ураган, проливные дожди, очень сильные снегопады, крупный град, чрезвычайная пожарная опасность и др.), которые могут вызвать серьезный материальный ущерб и человеческие жертвы.

На четверг в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра. В Миске его порывы достигали сегодня 20м/с. «Минскзеленстрой» сообщает о 32 случаях падения деревьев, в том числе 15 — вдоль МКАД.

Одно из деревьев упало на женщину, она погибла.

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