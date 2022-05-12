Суд над вдовой Андрея Зельцера начнется 31 мая 18 12.05.2022, 19:01

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Мария Успенская

Он будет закрытым.

В Минском городском суде 31 мая начнется рассмотрение дела вдовы погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Андрея Зельцера. Как сообщают правозащитники, суд будет проходить в закрытом режиме.

Марию Успенскую обвиняют в соучастии в убийстве сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка по ч.2 ст. 139 УК РБ. По этой статье женщине грозит вплоть до пожизненного заключения.

Марию Успенскую задержали 28 сентября прошлого года — после перестрелки в результате которой погибли ее муж Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк.

Сначала ее держали в ИВС на Окрестина, потом перевели в СИЗО. В декабре стало известно, что женщина три недели провела в Новинках. Как рассказывала ее мать, результаты экспертизы им не были известны. Женщина также жаловалась, что за время, которое дочь провела за решеткой, матери не дошло от нее ни одного письма.

Что случилось на Якубовского

28 сентября силовики ворвались в квартиру на минской улице Якубовского, произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека.

Смертельно ранен был сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк с позывным «Нирвана». Ему был 31 год, у него остались жена и малолетний ребенок.

Погиб также IT-специалист Андрей Зельцер. Ему тоже был 31 год, мужчина работал в EPAM, занимался фехтованием, триатлоном, бегом на длинные дистанции и трэйлраннингом.

Жене Андрея, Марии Успенской, 40 лет, вместе они воспитывали 8-летнего сына. Мария была в квартире в момент перестрелки и снимала инцидент на телефон. СК сообщил, что Мария «проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ».

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