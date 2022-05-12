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Мать оккупанта: У вас «спецоперация», а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там!

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  • 12.05.2022, 19:05
  • 13,002
Мать оккупанта: У вас «спецоперация», а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там!

Перехват СБУ.

Некоторые россияне знают правду о зверствах рашистов на территории Украины.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупанта с родителями.

Рашист называет войну спецоперацией, но женщина знакома со зверствами рашистов в Украине и не соглашается с сыном.

В разговоре с отцом оккупант детализирует: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нет. Все разбомбили".

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