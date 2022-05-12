Мать оккупанта: У вас «спецоперация», а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там!5
- 12.05.2022, 19:05
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Перехват СБУ.
Некоторые россияне знают правду о зверствах рашистов на территории Украины.
Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупанта с родителями.
Рашист называет войну спецоперацией, но женщина знакома со зверствами рашистов в Украине и не соглашается с сыном.
В разговоре с отцом оккупант детализирует: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нет. Все разбомбили".