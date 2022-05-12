Белорус поставил фотоловушку, чтобы ничего не украли со стройки 4 12.05.2022, 19:15

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В итоге украли фотоловушку.

Житель Быховского района Могилевской области 24 апреля пожаловался в милицию, что у него со двора украли фотоловушку, которую он поставил, чтобы избежать краж на стройке.

Подробности уголовного дела рассказала в эфире программы «Причины и следствия» на «Радио-Минск» пресс-секретарь Следственного комитета Юлия Гончарова.

Вор был зафиксирован фотоловушкой, а хозяину дома на мобильный телефон пришло сообщение с фотографией похитителя. В тот же день милиция нашла 63-летнего местного жителя, который совершил кражу.

Мужчина рассказал, что его внимание привлекло устройство, установленное на неогороженной территории стройки. Из любопытства он забрал его домой и вскрыл. Но не найдя ничего интересного, попытался от него избавиться. Но был задержан.

Мужчину будут судить за кражу.

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