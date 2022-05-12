Pink Floyd и другие звезды примут участие в благотворительном онлайн-концерте в поддержку Украины 8 12.05.2022, 19:38

3,226

Цель концерта – собрать 10 миллионов долларов помощи для Украины.

16 июня состоится благотворительный онлайн-концерт World Unite for Ukraine, который будут транслировать в более чем 25 странах мира. В нем примет участие группа Pink Floyd и другие исполнители. Кроме того, к нему присоединятся актеры, спортсмены и другие знаменитости из Канады, Европы, Израиля и США.

Цель онлайн-концерта – собрать 10 миллионов долларов, которые передадут для помощи украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, деньги будут переданы местным организациям через сеть Blue Check для борьбы с торговлей людьми.

Среди участников концерта - AJR, Pat McGee Band и Crash Test Dummies, а также актеры Лив Шрайбер, Педж Вахдат, мультимедийная художница украинского происхождения Янина Педан и исполнители из Украины Настя Каменских, Руслана, Jamala, Michelle Andrade, Dorofeeva, Positiff, Roxolana и Pianoбой.

Трансляция концерта будет идти на сайте Mandolin, а запись события будет доступна в течение минимум 24 часов после него. Зрители получат доступ к трансляции после того, как выберут тот или иной размер пожертвования, которое и будет платой за «билет».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».