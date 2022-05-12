Pink Floyd и другие звезды примут участие в благотворительном онлайн-концерте в поддержку Украины

Pink Floyd и другие звезды примут участие в благотворительном онлайн-концерте в поддержку Украины8
- 12.05.2022, 19:38
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Цель концерта – собрать 10 миллионов долларов помощи для Украины.
16 июня состоится благотворительный онлайн-концерт World Unite for Ukraine, который будут транслировать в более чем 25 странах мира. В нем примет участие группа Pink Floyd и другие исполнители. Кроме того, к нему присоединятся актеры, спортсмены и другие знаменитости из Канады, Европы, Израиля и США.
Цель онлайн-концерта – собрать 10 миллионов долларов, которые передадут для помощи украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, деньги будут переданы местным организациям через сеть Blue Check для борьбы с торговлей людьми.
Среди участников концерта - AJR, Pat McGee Band и Crash Test Dummies, а также актеры Лив Шрайбер, Педж Вахдат, мультимедийная художница украинского происхождения Янина Педан и исполнители из Украины Настя Каменских, Руслана, Jamala, Michelle Andrade, Dorofeeva, Positiff, Roxolana и Pianoбой.
Трансляция концерта будет идти на сайте Mandolin, а запись события будет доступна в течение минимум 24 часов после него. Зрители получат доступ к трансляции после того, как выберут тот или иной размер пожертвования, которое и будет платой за «билет».