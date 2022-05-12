Банки Беларуси вводят очередные валютные изменения 12.05.2022, 19:35

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Новые лимиты и ставки по вкладам.

Банки вводят очередную порцию валютных новшеств. К примеру, «Белагропромбанк» установит лимиты на траты по карточкам Visa, которые выпущены к счетам в российских рублях. Банки также пересматривают ставки по валютным вкладам: одни их повышают, вторые — понижают, пишет zerkalo.io.

«БТА Банк» с 12 мая приостановил отправку Р2Р переводов по своим карточкам в эквайринговой сети других банков. «Запрет на совершение переводов в сервисах БТА банка не распространяется», — уточняет банк. Также это финучреждение с 12 мая ввело комиссию в 20% от сумму операции по карточке, если валюта счета отличается от валюты транзакции.

«Белагропромбанк» с 13 мая вводит лимиты по тратам по карточкам Visa, которые выпущены к счетам в российских рублях. В Беларуси по ним можно будет потратить не больше 100 долларов в эквиваленте в месяц. Речь в том числе про снятие наличных, онлайн-переводы, оплату в онлайн-магазинах.

При этом за границей по таким карта можно будет снимать до 1000 долларов в месяц. «Безналичные операции за рубежом по карточкам всех платежных систем осуществляются без ограничений», — уточняют в банке.

С 13 мая «Белагропромбанк» также вводит месячный лимит в 5000 долларов в эквиваленте на снятие за границей наличных с валютных карт Visa. При этом снимать наличные за границей с карт Mastercard (речь про «пластик» как в белорусских рублях, так и в валюте) можно будет без ограничений.

«Белагропромбанк» также объявил, что с 13 мая возобновляет возможность добавлять карту Visa в российских рублях в кошельки Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay.

«Банк БелВЭБ» с 15.00 10 мая снял ограничения по суммам безналичных платежей по кредитным и дебетовым к картам Яркая кредитка" при оплате за товары и услуги (речь в том числе про онлайн-оплату).

С 12 мая «Банк Решение» возобновил прием дополнительных взносов по вкладам в валюте сроком на 7, 9, 13 месяцев.

Банки пересматривают ставки по валютным депозитам

«Альфа-Банк» с 12 мая поднял ставки по долларовому вкладу «Альфа-Вклад». Теперь ставка по этому безотзывному депозиту на 15 месяцев составляет 7,5% годовых. «Для действующих вкладов ставка не меняется», — уточнили в банке.

«Сбер Банк (Беларусь)» объявил тем временем о снижении с 11 мая процентных ставок по валютным депозитам физлиц. Изменения затронули некоторые безотзывные вклады в евро, долларах и российских рублях. К примеру, ставка по долларовому безотзывному депозиту «Сохраняй» сроком 190−369 дней теперь составляет 5,9%.

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