В Польше выпустили почтовую марку с портретом Зеленского 6 12.05.2022, 20:02

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Тираж раскупили за день.

Польский национальный почтовый оператор Poczta Polska выпустил почтовую марку с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил 11 мая инициатор проекта, депутат краковского горсовета Лукаш Вантух.

Депутат собирал деньги в Польше на гуманитарную помощь для Украины, в том числе с помощью продажи на аукционах знаменитой марки "Укрпошти" с "русским военным кораблем", весь тираж которой стремительно раскупили.

"Однажды у меня появилась мысль: раз у вас нет марок и их больше не будет, почему бы не напечатать свои? Это "нормальная" марка, разрешенная для коммерческого обращения. Подготовлена и напечатана почтой Польши, как и любая другая марка в Польше... Это первая в мире марка с изображением президента Украины Владимира Зеленского", – написал он.

По словам Вантуха, всего было выпущено 99 листов по девять марок, каждая пронумерована QR-кодом. Вся сумма от продажи пойдет на закупку гуманитарной помощи для Украины.

Он рассказал, что уже отправил из Кракова открытку с такой маркой российскому послу в Польше. "Надеюсь, он немного испортит себе завтрак, когда посылка дойдет до российского посольства", – отметил депутат.

Через несколько часов после публикации Вантух заявил, что происходит "просто безумие".

"Я на Facebook больше 13 лет, но никогда раньше не испытывал ничего подобного. Не могу ответить на сообщения, телефон сходит с ума... Допечатки не будет. Каждая марка пронумерована. Я ничему не научился. Похоже, с президентскими марками у меня будет еще большая проблема, чем с украинскими", – написал он и еще чуть позднее сообщил, что закрывает продажу – марки разошлись меньше, чем за день.

Он также показал фото мурала в Польше с тем же изображением, что на марке – графическим портретом Зеленского в цветах украинского флага и надписью "Слава Украине" на польском.

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