Глава МИД Украины призывает поставлять Киеву западные истребители 5 12.05.2022, 20:18

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Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба прибыл в Берлин, чтобы добиваться увеличения поставок Украине вооружений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Германию призвал поставить Киеву западные истребители и системы противоракетной обороны. "Давайте забудем о советских системах, с этим покончено, - заявил он в интервью Die Welt, опубликованном на сайте издания в четверг, 12 мая. - Если эта война продолжится, то последние запасы советского вооружения в странах, которые готовы отдать его нам, скоро будут израсходованы".

Кулеба вновь подверг критике нерешительность Берлина в вопросе поставок оружия. При этом он выразил удивление тем, что Украина даже не запрашивала у Германии обещанные ей зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Гепард". "Решающим фактором для немецкого правительства, похоже, было дать нам то, что ему самому не нужно, - предположил глава украинского МИД, описав ситуацию с обещанием поставить ЗСУ "Гепард". - Сначала нам говорят, что мы их получим. Потом говорят: вы их получите, когда будут боеприпасы, потому что у нас их нет. Сначала согласиться дать то, о чем мы не просили, а затем выяснить, что система вообще не может работать - это вызывает некоторые вопросы".

Кулеба просит больше гаубиц

Дмитрий Кулеба также раскритиковал то, что ФРГ поставляет лишь семь самоходных гаубиц PzH 2000: "В то же самое время, когда стало об этом известно, я получил сообщение из очень маленькой страны ЕС, которая также хотела дать нам семь единиц той же системы. Тут масштабы совсем другие, выглядит это не очень хорошо".

ЗСУ "Гепард" и самоходные гаубицы - это пока единственное тяжелое вооружение, которое Германия пообещала предоставить Украине.

По словам Кулебы, поставки вооружений стали одной из причин его приезда в Берлин: он хочет понять, в каком состоянии находится рассмотрение этого вопроса в правительстве Германии.

В то же время министр иностранных дел Украины высоко оценил позицию ФРГ по нефтяному эмбарго против России. Он подчеркнул, что в этом вопросе Германия теперь играет "сильную, даже ведущую роль" в ЕС.

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