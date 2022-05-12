В Луганской области украинский военный сбил российский вертолет

В Луганской области украинский военный сбил российский вертолет3
- 12.05.2022, 20:29
- 5,370
Воин сбил вертолет благодаря ПЗРК Stinger.
В Луганской области стрелок-зенитчик сбил российский вертолет Ми-24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что военный обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и с ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары.
"Подразделения противовоздушной обороны ДШВ продолжают выполнять боевые задачи и уничтожать средства воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.