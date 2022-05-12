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В Луганской области украинский военный сбил российский вертолет

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  • 12.05.2022, 20:29
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В Луганской области украинский военный сбил российский вертолет

Воин сбил вертолет благодаря ПЗРК Stinger.

В Луганской области стрелок-зенитчик сбил российский вертолет Ми-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что военный обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и с ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары.

"Подразделения противовоздушной обороны ДШВ продолжают выполнять боевые задачи и уничтожать средства воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.

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