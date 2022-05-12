В Солигорске упавшими деревьями придавило машину с рабочими 12.05.2022, 21:01

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Один мужчина погиб.

В Солигорске сильный ветер повалил деревья на автомобиль с рабочими. Как сообщает пресс-служба МЧС, один из пострадавших позже умер в больнице.

Сообщение о падении деревьев на рабочих на улице Воскресенская в Солигорске поступило спасателям в 15.30. Как стало известно, порывами ветра повалило четыре дерева на автомобиль с рабочими.

Двоих пострадавших извлекли из машины до приезда спасателей. Работники МЧС оказали помощь в транспортировке пострадавших к машине скорой помощи. Один мужчина скончался в учреждении здравоохранения.

Напомним, сегодня в Минске упавшим деревом убило 38-летнюю женщину.

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