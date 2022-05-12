Оккупанты потеряли более 70 единиц техники во время неудачной переправы через Северский Донец 4 12.05.2022, 21:06

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У россиян вышло из строя 73 единицы техники.

В результате неудачной переправы через реку Северский Донец в Луганской области российские оккупанты потеряли более 70 единиц техники. Подсчеты опубликовал в Twitter пользователь BlueSauron, передает inforesist.org.

По его словам, после неудачной попытки форсирования реки у россиян вышло из строя 73 единицы техники. Часть техники была уничтожена, часть — брошена.

В свою очередь InformNapalm сообщает, что утром 12 мая оккупанты попытались эвакуировать попавший в ловушку десант ВС РФ. Захватчики возвели очередную понтонную переправу, которую впоследствии уничтожила артиллерия ВСУ. Оккупанты были вынуждены бросить технику и убегать вплавь.

По данным InformNapalm cамые большие потери у 74-ой ОМСБр ВС РФ (в/ч 21005). Военнослужащие этого подразделения принимали участие в агрессии против Украины с 2014 года.

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