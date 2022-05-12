Киборги против орков 12.05.2022, 21:17

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Западные военные эксперты объяснили, почему ВСУ успешно противостоят превосходящим силам оккупантов.

Полномасштабная война в Украине идет уже 78 дней. Украинские воины продолжают сражаться и переходят в контрнаступление на некоторых направлениях. Как этот феномен объясняют западные эксперты?

У украинской войны против российских оккупантов уже сложилось несколько ключевых особенностей, пишет «Новое время».

Например, погода, которая создала огромные проблемы для рашистов на начальном этапе. Влияние артиллерии, которую оккупанты используют для массированного хаотичного огня по мирным городам.

И, конечно, чрезмерная жестокость орков, которые в буквальном смысле стреляют в спины гражданским, грабят, насилуют и пытают людей.

Но какой образ украинских военных сложился у мирового сообщества, и что думают о защитниках Украины военные эксперты?

По словам исполнительного директора Проекта по управлению Атомом Гарвардской школы Кеннеди Франчески Джованнини, российские войска столкнулись с компетентной украинской армией, а также «беспрецедентным уровнем гражданской мобилизации и сопротивления».

Рассмотрим, кто еще разделяет ее мнение.

Численность против профессионализма

По словам директора-основателя Института современной войны Военной академии США в Вест-Пойнте Лиама Коллинза, Россия имеет подавляющее численное преимущество в живой силе и системах вооружения, но Украина опережает врага по всем остальным факторам.

«К тому времени, когда 24 февраля Россия вторглась в Украину, Украина создала хорошо управляемую профессиональную армию с культурой, которая поощряла инициативу младших командиров на поле боя», — пишет Коллинз. «Эти инициативы возникают, когда первоначальные приказы на поле боя больше не актуальны или не соответствуют меняющейся ситуации».

Военный эксперт уверен, что после проведения реформ в армии и получения боевого опыта на Донбассе младший офицерский состав среди украинских военных научился эффективно принимать решения в меняющихся условиях на поле боя.

В отличие от этого, устаревшая вертикаль власти в российской армии не дает возможности офицерам брать инициативу в свои руки.

Представители британской разведки также считают, что уничтожение российских генералов в Украине было связано именно с проблемами иерархии и коммуникации внутри армии оккупантов.

Высшее военное руководство РФ часто было вынуждено самостоятельно отправляться на передовую, чтобы лично проверить выполнение своих приказов.

В этом смысле, украинские вооруженные силы, которые последние шесть лет сотрудничали с опытными западными инструкторами, гораздо более подготовленно встретили превосходящую по численности армию оккупантов.

Тактика и стратегия

Даже российские военные аналитики подтверждают, что командование страны должно было лучше подготовиться к рельефу и погодным условиям в северной части Украины, избежав попадания техники на раскисшую почву.

Научный сотрудник Института исследований внешней политики Максимилиан Хесс говорил, что неспособность армии РФ справиться с погодными условиями в Украине «демонстрирует реальные проблемы с профессионализмом военных».

По предварительным данным разведки США, Россия планировала вторгнуться в Украину ранее этой зимой. Но им пришлось отложить свое наступление по указанию Китая, чтобы не нарушить проведение зимней Олимпиады в Пекине, которая завершилась только 20 февраля.

Отсутствие должной подготовки, навыков планирования и тактических способностей у военного командования и солдат РФ, многие из которых оказались призывниками, — все это сыграло на руку подготовленным украинским военным.

После неудачи в северной части, российские войска были отогнаны обратно в Беларусь и РФ, а затем переброшены на Восток Украины. Также сменилось командование оккупантов, и руководить войсками стал участник второй чеченской войны и войны в Сирии генерал Александр Дворников.

«Единственное реальное изменение, дающее надежду России, — это географический рельеф. Местность на Востоке содержит больше открытого пространства и позволит России перемещать свои войска и танки по нескольким маршрутам вместо одного», — считает Коллинз.

В то же время, украинская армия знала о решениях врага и также перебросила дополнительные войска на Донбасс и в Харьковскую область. В связи с чем оккупанты не смогли достичь поставленных целей даже к концу третьего месяца войны.

Западная помощь

Кроме тренировки и сотрудничества украинских военных с разведкой западных стран-партнеров, большую роль в успехе защитников Украины также сыграли поставки вооружения.

Противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другое оружие поставлялось в Украину еще до войны в значительных количествах.

Теперь украинская сторона ожидает поставки нового тяжелого вооружения, включая средства ПВО, артиллерию, ударные дроны и т. д., для проведения эффективных контрнаступательных действий.

«Украина не получает столько, сколько должна. Может быть, она получает достаточно, потому что украинская армия невероятно эффективно использует технику. У них очень высокий боевой дух, у них есть хорошо обученные войска, и они также могут захватить много российской техники и вернуть ее в строй. Но на самом деле западная поддержка слишком медленна. Это не тот масштаб, который требуется», — заявил бывший советник по безопасности Британской консервативной партии Гарван Уолш.

По его словам, украинская армия уже продемонстрировала свою эффективность в бою, но для достижения успеха в долгосрочной перспективе Запад должен усилить логистическую поддержку, а также поставки оружия.

«Никто не знает, чем закончится эта война, но все, кажется, говорят, что единственный человек, который знает, — это Путин. Если это так, то союзники должны продолжать снабжать Украину защитным оружием, чтобы выдержать удары, которые наносит Россия. Но если союзники хотят, чтобы Украина была лучше подготовлена к будущему столу переговоров, они также должны быть готовы предоставить Украине оружие, которое поможет им сделать больше, а не сидеть на корточках и удерживать позиции», — резюмирует редактор Defence One Кевин Барон.

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