Второй полуфинал Евровидения-2022: онлайн-трансляция конкурса 12.05.2022, 21:21

Полуфинал начнется 12 мая в 21:00 по Минску.

12 мая в Турине состоится второй полуфинал Евровидения 2022. В нем примут участие представители 18 стран. 10 лучших из них будут отобраны для участия в финале.

Во время конкурса ведущие объявят открытие голосования за лучшего участника. Проголосовать можно с помощью смс по телефону. При этом нельзя голосовать за участника своей страны.

Порядок выступления участников:

Финляндия: The Rasmus — Jezebel;

Израиль: Michael Ben David — I.M;

Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano;

Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;

Грузия: Circus Mircus — Lock Me In;

Мальта: Эмма Мускат И Ам (What I Am);

Сан-Марино: Achille Lauro — Stripper;

Австралия: Sheldon Riley — Not The Same;

Кипр: Andromache — Ela;

Ирландия: Brooke — That’s Rich;

Северная Македония: Andrea — Circles;

Эстония: Stefan — Hope;

Румыния: WRS — Llámame;

Польша: Ochman — River;

Черногория: Vladana — Breathe;

Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You;

Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;

Чехия: We Are Domi — Lights Off.

