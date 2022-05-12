Второй полуфинал Евровидения-2022: онлайн-трансляция конкурса
- 12.05.2022, 21:21
Полуфинал начнется 12 мая в 21:00 по Минску.
12 мая в Турине состоится второй полуфинал Евровидения 2022. В нем примут участие представители 18 стран. 10 лучших из них будут отобраны для участия в финале.
Во время конкурса ведущие объявят открытие голосования за лучшего участника. Проголосовать можно с помощью смс по телефону. При этом нельзя голосовать за участника своей страны.
Порядок выступления участников:
Финляндия: The Rasmus — Jezebel;
Израиль: Michael Ben David — I.M;
Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano;
Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;
Грузия: Circus Mircus — Lock Me In;
Мальта: Эмма Мускат И Ам (What I Am);
Сан-Марино: Achille Lauro — Stripper;
Австралия: Sheldon Riley — Not The Same;
Кипр: Andromache — Ela;
Ирландия: Brooke — That’s Rich;
Северная Македония: Andrea — Circles;
Эстония: Stefan — Hope;
Румыния: WRS — Llámame;
Польша: Ochman — River;
Черногория: Vladana — Breathe;
Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You;
Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;
Чехия: We Are Domi — Lights Off.