«Азов» показал, как выбивает россиян с захваченных позиций

«Азов» показал, как выбивает россиян с захваченных позиций6
- 12.05.2022, 22:03
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Делают невозможное.
Бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь". В сети показали видео одного из боев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Азов-Мариуполь.
"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается несмотря ни на что", - говорится сообщении "Азов".