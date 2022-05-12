Как бушевала стихия в Беларуси в четверг: фото и видео

Как бушевала стихия в Беларуси в четверг: фото и видео5
- 12.05.2022, 23:13
- 3,548
Шквалистый ветер, деревопад и пыльные бури.
В четверг в Беларуси штормовое предупреждение синоптиков оправдалось полностью: не зря по стране на 12 мая объявляли оранжевый, а в Могилевской области даже красный уровень опасности. Сильнейший ветер в сопровождении гроз, ливней, града и пылевых бурь прошел по всей Беларуси, оставив разрушения и, к сожалению, даже жертвы. Сейчас известно о двух погибших в результате падения деревьев — в Минске и Солигорске. Окончательные итоги бурного дня спасательные службы подведут завтра. А пока что предлагаем посмотреть на фото и видео того, что натворила сегодня стихия в разных регионах страны.
Упавшие деревья
Только в Минске их насчитали несколько десятков.
К слову, в телеграм-канале «Надвор'е» собрали данные о сегодняшних порывах ветра. В Кличеве скорость достигала 31 м/с, в Славгороде и Марьиной Горке — 28 м/с, в Бобруйске — 25 м/с, на станции Полесская — 24 м/с, в Брагине — 23 м/с, Новогрудке — 22 м/с, Слуцке и Барановичах — 21 м/с, Ивацевичах, Горках и Житковичах — 20 м/с.
Сорванные крыши, сломанные и опрокинутые конструкции
Пыльная буря
Это не совсем типичное для Беларуси явление сегодня наблюдали во многих районах южной половины страны.
Ее видели в Чечерске:
В Бобруйском районе:
В Любани:
В Мозыре: