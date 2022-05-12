Atlantic Council: Контрнаступление ВСУ возле Харькова эффективнее, чем любое наступление России за месяц 12.05.2022, 23:33

2,704

Российским силам приходится отступать к границе.

Несмотря на то, что Россия смогла добиться небольшого прогресса в Донбассе, контрольная линия почти не сдвинулась с места, а кремлевская кампания в регионе фактически замерла. Украинское контрнаступление в Харьковской области остается мощным, а российским силам приходится отступать к границе.

Армия РФ продолжает штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе, а также обстреливать ракетами Одессу. Впрочем, наступление на юге вряд ли начнется, учитывая, что кампания на Донбассе зашла в тупик. Такую оценку событиям в Украине дают эксперты программы "Передовая оборона" Центра стратегии и безопасности Скоукрофта в Atlantic Coucil полковник Корпуса морской пехоты Джон Барранко, полковник Сухопутных войск США Бенджамин Джонсон и лейтенант-полковник ВВС США Тайсон Ветцел, пишет zn.ua.

Российское наступление

После того, как 19 апреля Россия начала свою кампанию на Донбассе, Кремль достиг очень незначительного прогресса в преследовании своей цели взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей. Остановив наступление на Киев и отведя свои силы с севера Украины, Россия отправила некоторые батальонно-тактические группы к востоку, где они должны были поддержать наступление. Однако, несмотря на численное преимущество, армия РФ не смогла оцепить украинские силы, развернутые к югу от Изюма.

«Мы убеждены, что поставки как советского, так и западного вооружения (включая артиллерию дальнего действия) Украине задушило российское наступление», – убеждены эксперты, добавляя, что средства ведения огня на расстоянии компенсировали численное преимущество российских сил и техники.

Поэтому устойчивое контрнаступление ВСУ неподалеку от Харькова вытесняет российские силы из региона к северу от города. Тем временем, российские атаки на «Азовсталь» не смогли до сих пор вытеснить украинских защитников с завода, ставшего сердцем украинского сопротивления. Россия также обстреливает ракетами Одессу, однако все еще не начала атаку на город.

«Мы прогнозируем, что большое российское наступление на юге маловероятно в ближайшее время. Учитывая, что битвы на востоке Украины продолжаются и усиливаются, такое наступление стало бы повторением ранней российской ошибки распыления своего внимания и огневой силы на несколько операционных районов одновременно», - говорится в анализе.

Украинское контрнаступление

Оценивая контрнаступление ВСУ к северо-востоку от Харькова, эксперты прогнозируют, что при сохранении текущих темпов украинские военные смогут дойти до российской границы через несколько недель или меньше. Это будет иметь ряд возможных последствий.

Во-первых, ВСУ оттесняют российские силы на расстояние, с которого они не смогут бомбить и обстреливать Харьков с помощью артиллерии. Во-вторых, Украина, таким образом, заставит агрессора перейти от наступательных операций на юге к оборонным позициям вблизи Харькова. Кремль будет вынужден защищать свою территорию от украинского наступления на российский Белгород.

«Короткое украинское наступление близ Белгорода подорвет российские линии обеспечения, критически важные для ведения боев на Донбассе», - пояснили эксперты.

В-третьих, если вынудить российские силы к северо-востоку от Харькова вернуться назад на территорию РФ, ВСУ смогут обойти с фланга российские войска в Изюме и разбить их одновременными атаками с запада и севера. Эксперты также отмечают, что в последнее время на территории России было много взрывов и пожаров, одни из которых могли являться результатом украинских операций, а другие - следствием российской халатности. Вместе с тем авторы отчета убеждены, что украинская армия ведет так называемую стратегию «глубоких ударов», которая преследует как стратегические, так и психологические цели. С одной стороны, эти атаки по критическим военным объектам России (складам оружия и топливным хранилищам) обостряют логистические проблемы, подрывающие военные операции и замедляющие российский импульс. С другой – спектр атак заставляет Кремль держать воздушную и сухопутную оборону в регионе в состоянии повышенной тревоги. А значит, эти силы не могут поддерживать российские операции на территории Украины.

Поддержка США и союзников

Поскольку война в Украине перерастает в продолжительный конфликт, российские и украинские возможности генерировать боевую силу станут более решающими. Украинские военно-промышленные возможности, по мнению авторов, демонстрируют положительные тенденции, в то время как российские - наоборот, сокращаются. По сути, Россия осталась в своей войне сама. Она полагается на собственные производственные и ремонтные мощности. В настоящее время Украина пользуется широкой поддержкой стран НАТО, которые поставляют ей новое оборудование, ремонтируют и переоборудуют старое оружие. Украина также успешно захватывает и использует вооружение, которое бросают российские войска.

Авторы отмечают, что поставки тяжелого вооружения ВСУ из США и других стран-союзников доказали свою эффективность. Украинская армия смогла быстро и эффективно интегрировать и использовать полученные системы.

«Мы оцениваем, что неспособность Кремля остановить или даже замедлить западные поставки военного оборудования отражается на его успехах на Донбассе и по всей Украине. До тех пор, пока Украина может получать наступательное оружие, она сможет противодействовать российским силам и огневому превосходству, предотвращать российское наступление и наносить России значительные потери среди личного состава и техники», - считают эксперты.

Они заключают, что США и их союзники побеждают в гонке по обеспечению армии Украины, поскольку тяжелое оружие и точные системы ведения огня продолжают поступать на передовую. Украинские силы используют эти системы очень эффективно по всей стране, особенно на Донбассе, где российское наступление угасает.

«Украинское контрнаступление вблизи Харькова было более эффективным, чем любое российское наступление за более чем месяц», – говорится в анализе.

Эксперты напоминают, что Россия продолжает попытки атаковать "Азовсталь" и обстреливает Одессу. Однако они сомневаются, что Кремль попытается развязать новое наступление на юге раньше, чем улучшит свои позиции на Донбассе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».