В Могилевской области из-за стихии останавливались поезда 12.05.2022, 23:36

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Последствие сильного ветра

Задержка движения поездов составляла до 1,5 часа.

В четверг в Могилёвской области из-за стихии останавливались поезда. Сильный ветер ломал деревья, некоторые из них попали на железную дорогу. Спасатели сообщают о трёх случаях — в Кличевском, Быховском и Климовичском районах. Задержка движения поездов составляла до 1,5 часа, передает euroradio.fm.

На Могилёвщине ветер был с порывами до 31 м/с. Однако жертвы были в Минске и Солигорске. В южной части Беларуси можно было наблюдать пылевые бури (на видео).

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