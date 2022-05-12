Европа не будет возить украинское зерно через Беларусь 2 12.05.2022, 23:41

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Это политически невозможно.

Еврокомиссия (ЕК) утвердила план помощи Украине по вывозу до июля текущего года не менее 20 млн тонн зерна. Вариант доставки зерновых через Беларусь был отклонен.ЕК считает необходимым создать логистические коридоры и увеличить пропускную способность морских портов, чтобы помочь Украине вывезти зерно, заявил делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, сообщает газета «Белорусы и рынок».

«Возможность перевозки зерна в Клайпедский порт через Беларусь не рассматривается», — отметил Синкявичюс.

«Это политически невозможно: как гарантировать, что зерно, поступающее из Украины, попадет в Клайпеду, а не в какой-либо российский порт», — добавил он.

По мнению Синкявичюса, прежде всего, приоритет должен отдаваться поездам, следующим с перевалочных станций в морские порты ЕС — должны создаваться логистические коридоры, а в морских портах должны обеспечиваться максимально большие мощности для вывоза украинского урожая на рынки сбыта.

Ранее министр транспорта Литвы говорил, что есть только два реальных пути вывоза зерна из Украины: разблокировать с помощью международных структур украинские порты или создать гуманитарный коридор для провоза грузов через Беларусь.

Скуодис предлагал использовать ту инфраструктуру, которая есть — это перевозки зерна через Беларусь, что позволило бы задействовать все мощности Клайпедского порта, а также мощности портов Латвии и Эстонии.

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