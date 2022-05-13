В Харьковской области буряты устроили «новую Бучу» 13.05.2022, 8:31

17,070

Стало известно о новых бесчинствах оккупантов.

В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Харьковской области защитники Украины находят расстрелянных, убитых и замученных людей.

Об этом сообщил военный журналист Александр Шульман на своей странице в Facebook.

Шульман заявил, что подразделения бурятов совершили бесчинства на территории, где они находились.

Защитники Украины увидели в Харьковской области новую Бучу, Ирпень и Гостомель. Журналист отметил, что россиянам нет прощения за содеянное и он с ужасом предполагает, какие страшные находки будут найдены в Изюме.

"Циркуны… Старый Салтов… Печенеги… Россиян выбили. И наши увидели то, что видели в Буче, Ирпене, Гостомеле. Расстрелянные, убитые, замученные. Это сделали буряты. Еще раз. Буряты убили в Харьковской области сотни людей. Пишу нарочно по-русски. Прощения россиянам не будет", — написал Шульман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».