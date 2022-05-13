В Харьковской области буряты устроили «новую Бучу»
- 13.05.2022, 8:31
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Стало известно о новых бесчинствах оккупантов.
В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Харьковской области защитники Украины находят расстрелянных, убитых и замученных людей.
Об этом сообщил военный журналист Александр Шульман на своей странице в Facebook.
Шульман заявил, что подразделения бурятов совершили бесчинства на территории, где они находились.
Защитники Украины увидели в Харьковской области новую Бучу, Ирпень и Гостомель. Журналист отметил, что россиянам нет прощения за содеянное и он с ужасом предполагает, какие страшные находки будут найдены в Изюме.
"Циркуны… Старый Салтов… Печенеги… Россиян выбили. И наши увидели то, что видели в Буче, Ирпене, Гостомеле. Расстрелянные, убитые, замученные. Это сделали буряты. Еще раз. Буряты убили в Харьковской области сотни людей. Пишу нарочно по-русски. Прощения россиянам не будет", — написал Шульман.