закрыть
13 мая 2022, пятница, 12:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Харьковской области буряты устроили «новую Бучу»

  • 13.05.2022, 8:31
  • 17,070
В Харьковской области буряты устроили «новую Бучу»

Стало известно о новых бесчинствах оккупантов.

В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Харьковской области защитники Украины находят расстрелянных, убитых и замученных людей.

Об этом сообщил военный журналист Александр Шульман на своей странице в Facebook.

Шульман заявил, что подразделения бурятов совершили бесчинства на территории, где они находились.

Защитники Украины увидели в Харьковской области новую Бучу, Ирпень и Гостомель. Журналист отметил, что россиянам нет прощения за содеянное и он с ужасом предполагает, какие страшные находки будут найдены в Изюме.

"Циркуны… Старый Салтов… Печенеги… Россиян выбили. И наши увидели то, что видели в Буче, Ирпене, Гостомеле. Расстрелянные, убитые, замученные. Это сделали буряты. Еще раз. Буряты убили в Харьковской области сотни людей. Пишу нарочно по-русски. Прощения россиянам не будет", — написал Шульман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин
Потому что Лукашенко!
Потому что Лукашенко! Андрей Санников