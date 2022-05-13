Российский геолог удивил прогнозом о судьбе Крымского моста 12 13.05.2022, 8:45

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Объект в любом случае не простоит долго.

Мост через Керченский пролив (Крымский мост) может получить повреждения не только в результате попадания украинской ракеты, а и вследствие природных процессов. В частности, путем воздействия грязевого вулкана, который находится рядом с ним и извергается раз в 10 лет.

Об этом сказал "Обозревателю" независимый российский эксперт, геоэколог Юрий Медовар.

Эксперт подтвердил, что Украина имеет возможность разрушить мост ракетным ударом, однако это не единственный вариант его будущего уничтожения. По его словам, мост "в любом случае не простоит долго".

"Вообще не понятно, как он до сих пор держится. Там очень сложная геология. Основание сваи находится в глине, а глина не держит так, как гранит. Обмануть природу еще никому не удавалось. Это я говорю как геолог. В проливе очень сложное геологическое строение дна, и в сейсмоопасных районах подобные сооружения можно строить только на скальном основании. Мы же вместо скального основания имеем майкопские обводненные полутвердые глины. Этот мост, по идее, не нужен никому, кроме одного человека. Из-за него нарушился водообмен между Черным и Азовским морями. Объект серьезно повлиял на биоту Азовского моря, ухудшив условия жизни дельфинов", - рассказал он.

По словам Медовара, мост провиснет, если по нему ударить ракеток, однако "красиво уложить его на дно" не получится.

"Это нереально, длина моста 18 км, что-то может рухнуть, а что-то останется. Скорее всего, на дно он не ляжет. Его нужно будет потом демонтировать", - отметил геолог.

Полностью его не уничтожат даже несколько ракет, прогнозирует эксперт.

"Он не рухнет, даже если в него три ракеты попадут. В любом случае его придется демонтировать, а не только освобождать фарватер. Или вы хотите, чтоб он оставался, как Колизей?", - сказал он, добавив, что демонтаж моста будет очень сложным и дорогим.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

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