закрыть
13 мая 2022, пятница, 12:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно об огромных потерях оккупантов на Донбассе

1
  • 13.05.2022, 8:58
  • 7,236
Стало известно об огромных потерях оккупантов на Донбассе

Бойцы ВСУ «перемололи» десятки единиц техники врага.

За сутки украинские защитники отбили 18 вражеских атак на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Только на Донецком и Луганском направлениях защитниками Украины за минувшие сутки отбито восемнадцать атак врага, уничтожено тринадцать танков, восемь артиллерийских систем, двадцать семь единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей противника", - говорится в сообщении.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск, Воздушных Сил и Десантно-штурмовых войск было поражено семь воздушных целей: пять БпЛА типа "Орлан-10", один вертолет "Ка-52" и одну крылатую ракету.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневых ударов с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин
Потому что Лукашенко!
Потому что Лукашенко! Андрей Санников