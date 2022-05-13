Как белорусам сэкономить на запчастях для авто 3 13.05.2022, 9:10

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Сейчас водителю нужно быть и механиком, и электриком, и банкиром.

Cтремительный рост цен многих заставляет закупаться какими-то вещами впрок: начиная от сахара и заканчивая автомобильными фильтрами.

Журналисты abw.by поговорили с читателями, которые так или иначе пришли к практике покупки запчастей впрок: какие выгоды можно из этого извлечь?

"Сейчас нужно быть и механиком, и электриком, и банкиром"

Иван: "Последние лет 10 запчасти и материалы для машины сам вообще не покупал – этим занимались мастера, у которых свои поставщики, скидки и т.д. Но этой весной, учитывая рванувший курс и перспективу дефицита импортных запчастей и расходников, решил перестраховаться – купил по еще адекватной цене масло, набор фильтров и свечи. Масло брал из-за цены (и правильно делал: дальше оно только дорожало), расходники – из-за опасения, что потом с их наличием могут быть проблемы, останется только что-то подозрительное китайское.

На самом деле взял только на ближайшее ТО – но с моими пробегами оно будет только осенью, а следующее практически через год. Кардинально это всех проблем не решает: если случатся поломки, неизвестно, какая ситуация окажется с ценами и наличием запчастей. Если все будет хорошо, я нигде не переплатил, столетних запасов не создал. Если все будет плохо, пересяду на "Гранту", к которой все запчасти должны быть. А если все будет совсем плохо, то просто избавлюсь от машины и буду ездить на автобусе".

Jim: "Покупаю впрок "расходники" – фильтры и масло на пару замен вперед всегда имеются. Еще в запасе отреставрированная подвеска с новыми сайлентблоками, да и самих сайлентблоков есть один комплект. С ними лежат суппорты, тормозные шланги – словом, все, что активно используется. Стратегического запаса хватит больше чем на год вперед. Иногда могу и на разборке что-то прикупить по случаю, если вижу, что деталь почти новая.

Учитывая, что в Беларуси цены обратной дороги не знают, а зарплаты и курсы валют понятно какие, деваться некуда. Хочешь ездить – думай наперед. С текущим положением дел приходится быть и механиком, и электриком, и проектировщиком, и банкиром – иначе никак".

Адам: "К практике покупки запчастей заранее пришел уже давно. У меня дед так делал, всегда говорил, что так проще и выгоднее. Ну и я взял на вооружение совет. Это удобно тем, что, имея расходники на руках, не нужно тратить время на поиск и покупку запчастей, можно сразу ехать в сервис. И меньше бензина расходуется, ибо не надо кататься по магазинам.

Экономить получается не то чтобы сильно, но это удобно – в течение какого-то срока понемногу покупать, чем сразу отдать всю сумму на обслуживание. И сейчас вот из-за военных действий удалось сэкономить, мы покупали все необходимое еще до февраля.

В списке покупок в основном масло, шины, тормозная жидкость и жидкость для ГУРа – все, как у всех. Правда, сейчас пришлось еще докупать масляный и топливный фильтры. Запасаемся обычно на следующее ТО. Иногда берем чуть больше, чем надо – на всякий "пожарный". И это может выручить в трудный момент. К примеру, в один жизненный период, когда отец уволился с работы, денег было мало, а машину нужно было по регламенту обслужить. Вот тогда это все пригодилось и смогли хорошо сэкономить".

"Нужно не только сравнивать цены, но и не пытаться купить все готовое"

Дмитрий: "Занимаюсь мелкими грузоперевозками. Всегда лежат в гараже "расходники" и самые ходовые запчасти. Без этого никак. В последнее время так легче жить, учитывая цены. Можно планировать стоимость обслуживания и ремонта. Да и сэкономить удается, например, купив запчасть под заказ, которая дешевле, но поставка которой занимает несколько дней, а то и недель".

Александр: "Я начал заниматься ремонтом авто еще в начале 2000-х. В то время запчасти покупал на рынке. Позже выяснилось, что автомагазины готовы возить фирменные запчасти по цене китайских с рынка – естественно, я перешел к ним. Еще позже появились интернет-магазины – перешел туда. У них на стоимость запчасти влияет срок доставки, а на многие позиции цена ниже на 30-40%. Если ждать, например, неделю, то будет еще дешевле.

Из последнего – нужны были чашки амортизаторов. Если покупать сейчас – цена 150 рублей, а если подождать две недели – уже 65 рублей. И это за запчасть того же производителя.

Я всегда проверяю запчасти сразу в нескольких интернет-магазинах. Один раз получилось вообще интересно. Нужен был сальник для Volkswagen: оригинал – 300 рублей, европейские аналоги – 150 рублей, китайский аналог – 50 рублей. И вот каким-то чудом на складе одного из интернет-магазинов я нашел сальник от Victor Reinz за 8 рублей! Разница получилась фантастическая. Откуда они взяли сальник по такой цене – вообще не представляю. Но такая удача только один раз улыбнулась.

За ценами вообще лучше всегда следить, искать варианты. В свете последних событий стоимость некоторых позиций вроде фильтров выросла в три-четыре раза. Но при этом цены на китайские или российские фильтры вообще не изменились. И предложений от поставщиков в целом стало гораздо меньше. С маслом тоже интересно получается. В профильных магазинах его цена заметно выросла. Но, если поискать, то можно купить масло по хорошей цене в онлайн-магазинах, которые занимаются едва ли не всем подряд.

Чтобы сэкономить, нужно не только сравнивать цены, но и не пытаться купить все готовое. Например, если самостоятельно собирать детали комплекта ГРМ у разных поставщиков, суммарная стоимость может оказаться в два раза меньше, чем если пойти и купить этот комплект уже собранным. И опять же нужно быть готовым к тому, что запчасти придется подождать.

В общем, рецепт прост. Всем на свете заранее не запасешься, но о каких-то ремонтах или обслуживании иногда стоит думать заранее. С таким подходом, как у меня, получается экономить на запчастях едва ли не в два раза. Было бы время подождать деталь и уделить немного внимания ее поиску".

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