Контрнаступление ВСУ под Харьковом сломало планы Кремля 2 13.05.2022, 9:15

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Российские войска отступают из региона.

Силы обороны Украины успешно контратакуют оккупантов под Харьковом и заставляют их отвести свои силы из региона. Кроме того, враг вынужден бороться с контратаками украинских войск, отказавшись от бомбардировки города.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что контрнаступление под Харьковом начинает напоминать успешное вытеснение оккупантов из-под Киева и северных районов страны. Атаки ВСУ сломали планы захватчиков, которые отвели силы в сторону Рубежного и Северодонецка. Однако, эксперты не уверены, что оккупанты не попытаются вернуть утраченные позиции в ближайшее время.

Эксперты ISW считают, что РФ может отказаться от плана окружения украинских войск на линии Изюм-Славянск-Дебальцево. Зато оккупанты могут выбрать более мелкое окружение Северодонецка и Лисичанска.

"По состоянию на 12 мая российские войска, вероятно, контролируют почти все Рубежное и, вероятно, захватили город Воеводовка к северу от Северодонецка. Скорее всего, в ближайшие дни они начнут наземное наступление в районе Северодонецка. Относительный успех российских операций в этом районе в сочетании с их неудачей в продвижении из Изюма и заметное снижение темпа этой попытки наступления позволяют предположить, что они могут отказаться от Изюмского направления", – прогнозируют эксперты.

В ISW не прогнозируют, сможет ли войско Путина окружить и захватить Северодонецк и Лисичанск, даже если сосредоточится на этом значительно меньшей цели. Попытки наступления противника были подавлены на начальной стадии. Поэтому эксперты скептически оценивают потенциальный успех РФ.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине

5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 10 мая, на Харьковщине освобожден от российских оккупантов ряд населенных пунктов. Выбиты оккупанты из населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Также сообщается, что из-за значительных потерь на территории Харьковской области подразделения оккупантов выводятся на восстановление в Россию. Кроме того, значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.

ISW сообщал, что контрнаступление ВСУ еще больше расширилось к северо - востоку от Харькова, и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией.

Однако российские оккупанты решили во что бы то ни стало удержать позиции на окраинах Харькова. Для этого в Белгородскую область стягивают дополнительные батальонно-тактические группы.

Недавно Институт изучения войны заявил, что Силы обороны Украины продолжили контрнаступление к северу от Харькова и оттеснили оккупантов к границе РФ. Воинам удалось освободить несколько населенных пунктов. Они гонят оккупантов к границе с РФ.

Вчера ISW сообщил, что оккупанты перешли к обороне на Харьковщине.

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