Последствия атак ВСУ по оккупантам на острове Змеиный показали из космоса 1 13.05.2022, 9:34

5,734

Опубликованы спутниковые снимки.

Обнародованы спутниковые кадры американской компании Maxar Technologies с видом на остров Змеиный, ныне оккупированный российскими войсками. На снимках, среди прочего, показан подбитый ВСУ и затопленный на прошлой неделе вражеский десантный катер "Серна".

Об этом сообщает CNN.

Рядом с островом также демонстрируется еще один катер такого же типа и баржа с подъемным краном около затонувшего судна. Так, очевидно, уничтоженную "Серну" противник намеревался поднять со дна.

По информации спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, в прошлое воскресенье помимо двух российских патрульных катеров типа "Раптор" пострадал десантный катер.

Оперативное командование ВСУ "Юг" публиковало видео, на котором 7 мая показано, как ракетой был уничтожен вертолет.

Также Братчук заявлял, что на днях горело российское вспомогательное судно "Всеволод Бобров", которое было отбуксировано с района Змеиного острова в оккупированный Севастополь в Крыму.

Тем временем РФ не подтвердила потерю ни одного из упомянутых кораблей.

Напомним, последние несколько дней в районе Змеиного активизировались боевые действия. Противник пытается закрепиться на острове, неся при этом значительные потери. Так, 6 мая стало известно о подбитии украинскими военными российского фрегата "Адмирал Макаров".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».