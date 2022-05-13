Гиркин — Путину: Покажите голову того, кто провалил блицкриг 28 13.05.2022, 9:39

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Игорь Гиркин

Бывший главарь террористов обвинил Шойгу в преступной халатности.

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) обратился к российскому диктатору Владимиру Путину из-за провала армии РФ на войне с Украиной.

Гиркин требует от хозяина Кремля показать голову того, из-за кого Россия потерпела крах. Видеообращение экс-боевика "ДНР" появилось в Сети, сообщает glavred.info.

"Молниеносная война", по словам Гиркина, не получилась потому, что Путину давали ложные данные о реальном положении дел и настроениях жителей Украины.

"Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации в Украине, благодаря которой вы [потеряли] (неценз.) золотые дни, когда мог быть совершен блицкриг. Его вы не совершили именно потому что у вас ложное представление об оперативной обстановке в Украине. Голову покажите! Одну хотя бы", - сказал террорист.

Гиркин добавил, что если Россия не займется кадрами, то проиграет войну. Он предположил, что некоторых из руководства страны такая ситуация устроит.

Террорист обвинил российского министра обороны Сергея Шойгу в преступной халатности.

"В предательстве у меня нет возможности обвинить, но я бы в ней заподозрил", – сказал он.

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