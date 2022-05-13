Праздник, который уже не с тобой 10 Ирина Халип

13.05.2022, 9:48

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Ирина Халип

Лукашенко и Путин уничтожили многолетний исторический тренд

А вы заметили, что на этой неделе у нас будто бы праздник был? Я тоже не заметила. Так, случайный выходной – наверное, путем многосложных переносов образовался. Потом отрабатывать в субботу придется. Или не придется. Да и какая разница – появился выходной, ну и ладно. А с чем он связан и откуда появился – как-то и не припомнится.

Два десятка лет оба-два диктатора-союзника делали все возможное, чтобы начисто дезавуировать победу над фашизмом во Второй мировой. В качестве орудия уничтожения Путин использовал пафос, а Лукашенко – буффонаду. В Москве бродили ряженые с суровыми лицами и плакатами, ездили машины с георгиевскими ленточками и криво написанным на картонках «спасибо деду за победу», бродили с утра до ночи всевозможные «Бессмертные полки» под торжественную музыку, на государственные деньги снимались высокобюджетные патетические фильмы с невыносимым количеством героев и подвигов и таким же невыносимым отсутствием художественной составляющей и мало-мальского вкуса. От патетики сводило скулы, хотя некоторым нравилось – в этом видели некую извращенную эстетику. «Победобесие» - все-таки чертовски удачное определение.

В Минске все было по-другому. На парадах по городу возили унитазы и роторные жатки на лафетах, проносился по городу карикатурный русский байкер Залдостанов с красным знаменем, мальчик Коля наряжался в маршальскую форму, а генерал Шуневич – в форму НКВД, монахини и стриптизерши шли плечом к плечу, размахивая георгиевскими ленточками. Возможно, Лукашенко и сам не понимал, что это буффонада. Возможно, он думал, что это красиво. Возможно, он искренне верил в погибшего на фронте отца.

Но какими бы разными дорогами – проселочными, асфальтовыми, гравийными, заметенными снегом – ни двигались два диктатора, в итоге они встретились в одной и той же тупиковой точке: 9 мая 2022 года, когда отмечать день Победы вдруг стало стыдно. Путин и Лукашенко, вероятно, даже сами еще не осознали, что они сотворили: один - своим вторжением в Украину, другой - его полной поддержкой. Этой войной они уничтожили многолетний исторический тренд.

Гордость, благодарность, память – все это они разбомбили. Российская ракета, пущенная из Лунинца, попала точно в цель: в ту часть общего прошлого, которой мы еще могли гордиться. Теперь не осталось ничего. Просто случайный выходной. Пропагандисты, увлеченно рассказывавшие о тысячах белорусов, которые вышли на улицы, чтобы отпраздновать Победу, - как обычно, врали. Потому что вышли они вовсе не за этим. Те, кто попадал в государственные телеобъективы в качестве празднующей массовки, радовались вовсе не годовщине победы над нацизмом. Они выходили выпить и закусить: просто лишний выходной, да еще и распивать в общественных местах нынче можно без всякого риска загреметь на 15 суток. И какие-то ряженые поют и пляшут для развлечения праздношатающейся публики. Благодать! И неважно, какая дата на дворе – 1 мая, 9 мая, 32 мая, 18 брюмера, - главное, чтобы выходной, хорошая погода, шашлык и пиво на улицах. Вот составляющие удачного дня.

А те, кто праздновал 9 мая всегда, в этом году впервые плотно зашторили окна перед салютом и не выпили за победу. Потому что ее смысл, ее ценность, ее кровь оказались просто уничтожены двумя самозванцами. Те, кто стал агрессором, не имеют морального права праздновать победу над фашизмом. Это не их праздник. Но если они отняли его у нас, как отняли еще очень многое, то мы уходим в подполье. Мы будем праздновать отдельно от них. Будем отмечать, например, победу над нацизмом 8 мая, как вся Европа. Будем тихо вспоминать своих павших. Будем бороться за свободу и за победу. И создадим новые праздники. Согласитесь, день украинской победы в войне с Россией несомненно станет праздником для всей Европы. А потом мы придумаем наш общий главный праздник. Неважно, в какой день он будет отмечаться. Но я точно знаю, как он будет называться: День победы над злом.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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