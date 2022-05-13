Сегодня в Вильнюсе пройдет встреча с координатором «Европейской Беларуси» Дмитрием Бондаренко 2 13.05.2022, 9:57

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Начало — в 18.00 в белорусском Замке (улица Savanoriu 134B).

Сегодня, 13 мая, в 18:00 в белорусском Замке в Вильнюсе улица (Savanoriu 134B) пройдет встреча с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко

Об этом сообщает телеграм-канал «Новая Беларусь в Литве».

Дмитрий Бондаренко был доверенным лицом экс-кандидата в президенты Андрея Санникова на выборах 2010 года, а также является экс-политзаключенным, получившим два года тюрьмы за участие в мирном протесте на Площади-2010.

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