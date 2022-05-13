В небе над Европой заметили яркий огненный шар3
- 13.05.2022, 10:07
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Необычное явление запечатлели множество камер наблюдения.
В небе над Европой заметили яркий огненный шар, который оказался падающим метеором.
Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, Американское метеорное общество на сегодняшний день получило уже более 300 отчетов о данным метеорите, большинство из которых поступило от метеорной сети Великобритании.
По данным издания, очень яркий огненный шар был замечен над юго-западом Великобритании. Видимое падение длилось несколько секунд. Также этот метеор видели из Уэльса, Франции и Нидерландов.