Сколько стоят и как выглядят самые дорогие квартиры, продающиеся в Брестской области? 1 13.05.2022, 10:16

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Анализ рынка недвижимости.

Сколько стоят и как выглядят самые дорогие квартиры, продающиеся в Брестской области? Дороже всего недвижимость в Бресте: цены на квартиры там доходят до 400 тысяч долларов в эквиваленте. На что можно рассчитывать за такие деньги и как выглядит дорогостоящее жилье в менее крупных городах области – в обзоре intex-press.by.

Если бы журналисты составляли рейтинг дорогих квартир исключительно по цене, он состоял бы только из брестской недвижимости. Но они решили разнообразить его, включив самые дорогие квартиры из разных регионов Брестской области. А для наглядности включали в обзор только варианты с фото.

Четырехкомнатная квартира в Бресте – 1 000 000 рублей

Самая дорогая квартира в области, которую журналистам удалось найти на сайтах по продаже недвижимости, находится в юго-западной части Бреста в старом трехэтажном жилом доме. В ней четыре комнаты, общая площадь – 110 квадратных метров. Владельцы просят за нее около 393 тысяч долларов в эквиваленте.

Трехкомнатная квартира под Брестом – 298 000 рублей

Недвижимость на выезде из Бреста или в пригороде стоит гораздо дешевле. Так за благоустроенную трехкомнатную квартиру площадью почти 100 квадратных метров с хорошим ремонтом, собственным выходом на террасу и огороженным участком с садовыми качелями и печью-барбекю в коттеджном поселке под Брестом просят порядка 117 тысяч долларов в эквиваленте.

«Трешка» с ремонтом в Барановичах – 208 690 рублей

Самая дорогая недвижимость после Бреста – в Барановичах. Трехкомнатную квартиру в авиагородке площадью около 80 квадратных метров с ремонтном и частично меблированную предлагают купить за 82 тысячи долларов в эквиваленте.

Квартира в центре Пинска – 183 240 рублей

За самую дорогостоящую квартиру в третьем по величине городе Брестской области Пинске просят примерно на 10 тысяч долларов меньше, чем в Барановичах. Она тоже трехкомнатная, общая площадь – почти 90 «квадратов», но и ремонт выглядит поскромнее, чем в барановичской, и мебели почти нет.

Трехкомнатная квартира в Кобрине – 170 000 рублей

В Кобрине «трешку» в 80 квадратных метров в самом центре города, с ремонтом и всей мебелью, можно купить за 66800 долларов. И это самая дорогая квартира в продаже, которую нам удалось найти в этом городе.

Жилье в Лунинце и Жабинке – 140 000 рублей

Сразу в двух городах Брестской области самое дорогое жилье хозяева продают по 55 тысяч долларов в эквиваленте. В Лунинце за эти деньги предлагают трехкомнатную квартиру площадью около 66 квадратных метров «с хорошим ремонтом», а в Жабинке – четырехкомнатное жилье площадью более ста «квадратов» в блокированном доме с сараем, пристройками и летней кухней во дворе.

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