Украинский десантник из ПЗРК Stinger сбил российский ударный вертолет Ми-24 3 13.05.2022, 10:21

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Его ориентировочная стоимость – более 35 миллионов долларов.

Боец Вооруженных сил Украины применил переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger против группы ударных российских вертолетов Ми-24. В итоге был сбит ведущий вертолет второй пары.

Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщает ДШВ, украинские десантники продолжают стоять на страже обороны государства. В четверг, 12 мая, стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины продемонстрировал свое мастерство. В Луганской области ему удалось обнаружить группу из 4 вертолетов врага. При помощи ПЗРК Stinger он сбил ведущий вертолет ударный вертолет второй пары.

Примечательно, что украинский боец сбил ударный вертолет Ми-24 – один из самых дорогих вертолетов в мире, его ориентировочная стоимость – более 35 миллионов долларов. Один ПЗРК Stinger стоит менее 40 тысяч долларов.

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