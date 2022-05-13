Забастовки на предприятиях в Беларуси: все может рвануть 10 13.05.2022, 10:28

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Триггером может стать, что угодно.

Политолог, директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич прокомментировал «Салідарнасці» забастовку работников на молокозаводе в Молодечно:

— Полагаю, что это не единственный случай, а просто тот, который стал публичным. Думаю, люди выражают свое недовольство регулярно и на других предприятиях, только в разных формах, где-то увольняется значительная часть коллектива, где-то начинаются серьезные дискуссии с руководством.

Но пока это все спонтанные выступления. Основное их влияние на ситуацию в стране в том, что таким образом накаляется обстановка, растет напряжение в отдельных городах, в отдельных трудовых коллективах. В целом, складываются негативные ожидания по поводу того, что будет происходить в стране.

Понятно, что не все захотят умирать с голода, получая 200 рублей. Еще больше увеличится отток кадров, повысятся эмиграционные настроения. Кто-то будет искать другие варианты получения доходов внутри страны, не исключено, что при этом будут расширяться практики, связанные с разными «серыми схемами», сокрытием налогов и т.д. Например, также развивались события в период кризиса 90-х.

Для того, чтобы такие протесты имели политические последствия, во-первых, необходима публичность, нужно, чтобы о них узнавало как можно больше людей. Также необходимы структуры, которые бы координировали и как-то направляли деятельность этих людей.

Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что продолжит расти напряжение в обществе. Увеличение экономических проблем и крайне негативных настроений вызовет общую дестабилизацию работы в экономике и затем в госаппарате.

Опять же, если обратиться к истории, то, когда в обществе есть напряжение, большое недовольство, которое подавляется репрессиями, когда у людей нет возможности выпустить свои эмоции, общество консервируется в таком состоянии, при этом, как правило, стагнируя либо деградируя, до момента, пока не произойдет какой-то триггер.

А триггером в таком случае может стать что угодно. Любое малейшее ослабление власти может привести к социальному взрыву.

В нашем случае, например, таким триггером может стать ситуация в России, когда у нее больше не окажется возможности поддерживать белорусский режим физически. И это уже вполне вероятная ситуация.

В таком случае все процессы в Беларуси сразу ускорятся, потому что в нашем обществе и в верхах есть ощущение того, что Лукашенко очень сильно зависит от Москвы, что она основная опора его власти, и если эта опора начнет как-то рушиться, то откроется окно возможностей.

Также триггером может стать резкое изменение курса валют, дефицит чего-то, да много чего.

Здесь можно обратиться не только к истории, но и к физике. Сейчас все выглядит как кипящий котел, температура нагревания которого постоянно увеличивается.

Но пока толщина стенок достаточная для того, чтобы удерживать внутри давление. Однако как только в результате слабости металла или еще по каким-то причинам клапан приоткроется, все может рвануть. Как только появятся трещины, энергия вырвется наружу и сдержать ее уже будет невозможно.

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