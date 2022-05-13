Много погибших и раненных: российских моряков отправляют воевать на суше 12 13.05.2022, 10:33

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Из-за недостатка в живой силе им предлагают перевестись в «береговые войска».

Военнослужащим Северного флота РФ предлагают перевестись из подразделений морского базирования в береговые войска.

По информации журналиста Романа Цымбалюка, при этом командование российских войск обещает морякам определенные "бонусы", которые они должны получить после возвращения из Украины.

С целью пополнения потерь личного состава в "специальной военной операции" в Северном флоте морякам предлагают перевестись в береговые войска с целью дальнейшего отправления на территорию Украины.

"Всем, кто переведется, обещают повышение по должности и надбавки к заработной плате, однако все это после возвращения из Украины", - пояснил Цимбалюк журналист на условие командования.

Тем временем в воинские части береговых войск Северного флота массово продолжают поступать раненые и тела погибших, отметил журналист.

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