закрыть
13 мая 2022, пятница, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Много погибших и раненных: российских моряков отправляют воевать на суше

12
  • 13.05.2022, 10:33
  • 6,504
Много погибших и раненных: российских моряков отправляют воевать на суше

Из-за недостатка в живой силе им предлагают перевестись в «береговые войска».

Военнослужащим Северного флота РФ предлагают перевестись из подразделений морского базирования в береговые войска.

По информации журналиста Романа Цымбалюка, при этом командование российских войск обещает морякам определенные "бонусы", которые они должны получить после возвращения из Украины.

С целью пополнения потерь личного состава в "специальной военной операции" в Северном флоте морякам предлагают перевестись в береговые войска с целью дальнейшего отправления на территорию Украины.

"Всем, кто переведется, обещают повышение по должности и надбавки к заработной плате, однако все это после возвращения из Украины", - пояснил Цимбалюк журналист на условие командования.

Тем временем в воинские части береговых войск Северного флота массово продолжают поступать раненые и тела погибших, отметил журналист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин
Потому что Лукашенко!
Потому что Лукашенко! Андрей Санников