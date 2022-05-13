«Беларусбанк» на три года автоматически продлит срок действия некоторых карточек 1 13.05.2022, 10:40

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Но у клиентов могут быть проблемы.

«Беларусбанк» автоматически продлит на два года сроки действия карточек некоторых карточек. Ранее похожее решение приняли также другие банки, пишет zerkalo.io.

Автоматические продление срока действия коснется карт «Белкарт-премиум» Maestro от клуба «Бархат», Mastercard Standard Клуба «Шчодры» и «Белкарт-премиум» Maestro клуба #настарт. Речь про пластик, срок действия которого заканчивается с 31 мая по 31 декабря этого года.

Как сообщает «Беларусбанк», эти карты можно будет использовать до конца 2024 года без их физического перевыпуска. Клиенты смогут снимать по картам наличные, расплачиваться за товары и услуги (в том числе совершать онлайн-платежи). Речь про операции на территории Беларуси.

«На некоторых интернет-ресурсах оплата по продленной карточке может быть отклонена. В таких случаях рекомендуем выпустить бесплатную виртуальную карточку в интернет-банкинге», — уточняет банк.

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