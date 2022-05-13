Луна влияет на температуру на Земле: ученые рассказали, как именно 1 13.05.2022, 10:50

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Новое исследование предполагает, что спутник нашей планеты может нагревать и охлаждать Землю.

Ученые из Университета Рединга, Англия, считают, что циклы Луны влияют на повышение, или наоборот на снижение температуры на нашей планете примерно на 0,04 градуса Цельсия в каждом из показателей. Этой температуры достаточно чтобы повлиять на моделирование изменения климата, сообщает The Guardian (перевод - «Фокус»).

"Луна действительно влияет на температуру на Земле. Хотя некоторые считают, что заморозки возможны во время полной Луны, но нет никаких научных подтверждений этому", — говорит Эд Хокинс из Университета Рединга.

В своем новом исследовании ученые обратили внимание на давно известный лунный цикл, который имеет одинаковую продолжительность и составляет 18,6 лет. Во время этого цикла плоскость орбиты Луны смещается относительно экватора Земли. Во время этого цикла можно увидеть, что места восхода и заката Луны постепенно меняются.

"Лунные циклы влияют на приливы и на то, как происходит смешивание теплой воды с поверхности океанов с холодной водой на глубине. Этот процесс влияет на то, насколько быстро океан поглощает тепло", — говорит Хокинс.

По словам ученого, лунные циклы могут изменять температуру на Земле. В частности, происходит либо нагревание, либо охлаждение, но с одинаковым показателем — 0,04°C.Такие колебания температуры, конечно, не заметны для людей, но этих показателей достаточно, чтобы они могли повлиять на создание моделей изменения климата. Ученые считают, что лунные циклы ответственны за явное потепление в 2000-х годах и могут привести также к повышенному уровню потепления в 2030-х годах.

По словам ученых, эти научные заключения требуют дополнительного исследования. Но эта работа дает представление о многих сложных факторах, с которыми приходится иметь дело климатологам, чтобы они могли учесть каждое возможное влияние на климат, даже самое незначительное.

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