Что известно про одну из самых красивых гор Беларуси, где стоит побывать 13.05.2022, 10:55

4,150

Подняться на гору может любой желающий, в любое время суток и года.

Браславские озера не нуждаются в представлении, и тем удивительнее, что знакомство с ними надо начинать с небольшого участка суши. Что за оно? Туристические проспекты единогласно скажут вам: лучшая обзорная точка в окрестностях Браславских озер — это гора Маяк. Каждый желающий любой желающий может стать свидетелем умопомрачительных видов на величественный северный край, которые открываются с высоты 60 метров, пишет «Вечерний Гродно».

Как туда доехать?

Самый надежный способ — через Браслав, от которого до Маяка около 7 км. Асфальтированная дорога будет полна искушений для путешественников. На пути вам будут встречаться живописные заливы местных озер, многочисленные гостиницы и усадьбы, где можно остановиться с отдыхом, а на берегу озера Струсто в лесной глуши вас наверняка приманит аромат солянки и драников с судаком, фирменных блюд одного из тамошних кафе.

Еще один встреча, которая вас неминуемо ждет, — это пограничники. До латвийской границы — буквально рукой подать, и недалеко от горы находится контрольно-пропускной пункт, где у всех проезжающих могут попросить показать документы. Так что при путешествии к Маяку обязательно иметь при себе паспорт или что-то другое в этом роде.

Вообще Браславские озера — место богатое на различные интересности, и даже по дороге на Маяк любой экскурсовод расскажет вам с десяток увлекательных историй с упором в историю.

Например, проезжая деревню Чернишки, вспомнят про коровий камень. Рядом с деревней в лесу находится огромный валун весом примерно в 30 тонн. Когда-то этот величественный камень из-за проливных дождей смыло в озеро. В это время там на водопое находились коровы, и одну из них валун буквально раздавил, да так что от нее остались только копыта. Отсюда и название. К слову, камень стал культовым местом для язычников, которые приносили здесь жертвы славянскому богу Велесу, покровителю домашнего хозяйства.

А еще по пути вам будут встречаться туристические стоянки. Они делятся на два типа. Заказные нужно бронировать и оплачивать заранее (спойлер: большинство уже заняты на все лето). Стоянки общего типа открыты для всех желающих: приезжаешь и занимаешь какое хочешь место.

Одно время тут хотели сделать горнолыжный комплекс

В какой-то момент асфальт приводит на парковку у подножия небольшого холма. По информационным табло станет понятно, что это и есть там самая гора Маяк. Здесь можно сходить в туалет, купить магнитики и прочие сувениры у местного мастера. А дальше вас ждет внушительный подъем наверх по деревянной лестнице.

К слову, неслучайно, что именно эта гора пользуется огромной популярностью у туристов. Ведь Маяк — самая высокая точка среди масштабного комплекса камовых гор. Ее высота над уровнем моря — 174 метра, а высота относительно ближайшего озера — около 45 метров.

Еще один момент, который нужно знать до подъема на гору, а именно — почему Маяк? Дело в том, что в начале прошлого века на вершине этой горы установили геодезический маяк, и за холмом установилось такое название. Впрочем, известно и прошлое название горы — Бизня.

Кстати, история этого места могла сложиться совершенно иначе. Говорят, что именно тут, на Маяке, в советскую эпоху планировали строить горнолыжный комплекс. Была подготовлена даже проектно-сметная документация, однако в итоге такой комплекс построили в другом месте — в Раубичах.

Вход на гору бесплатный, а если захотите выше — придется заплатить

Подняться на гору может любой желающий, в любое время суток и года. За подъем никаких денег платить не нужно. Однако осенью 2020 года на вершине построили смотровую башню. Как рассказывают экскурсоводы, наверх горы нереально было поднять хоть какую-то строительную технику, поэтому котлован под фундамент вышки рыли вручную, лопатами.

Высота башни — 15 метров, так что на расположенные вокруг озера и леса открывается вид с высоты 60 метров. Работает вышка только в сезон — с 1 мая по 1 ноября. Вход платный — 3 рубля с человека.

Посещать площадку могут все — и взрослые, и дети, — однако там следят, чтобы одновременно наверху не находилось свыше 10 человек. Так что перед подъемом можно и постоять в очереди.

Но даже с вершины самого Маяка открываются чудесные виды на километры вперед. Залипнуть на открывающиеся панорамы можно не только с башни, но и с качелей и небольшой беседки. А если подняться наверх обзорной площадки, то и говорить нечего.

На живописные пейзажи можно смотреть вечно. Вдалеке можно увидеть замковую гору Браслава. Бросите взгляд правее — зацепите глазом белый шпиль костела в Слободке.

На переднем плане то самое Озеро Струсто, украшенное многочисленными островками, на которых растет лес. Через перешеек раскинулось другое, не менее красивое озеро Снуды. Особенные пейзажи получат те, кто попадет на Маяк перед рассветом или закатом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».