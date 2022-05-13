Оккупант сдался в плен спустя месяц скитаний: узнав последние новости с фронта, он побелел 11 13.05.2022, 11:09

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Российский солдат сам вышел на позиции украинских военных в Киевской области.

Российский оккупант сдался в плен бойцам теробороны на Киевщине – он отстал от своих, когда те бежали с области.

После месяца скитаний россиянин сам вышел сдаваться. Видео допроса обнародовал телеканал Espreso.TV.

Что поспособствовало такому решению военный вражеской армии не объяснил, однако был шокирован потерями российских войск.

Бойцы территориальной обороны рассказали оккупанту последние новости с фронта, а именно, – что украинские воины уже ликвидировали 26 тысяч его собратьев.

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