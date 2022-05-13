Жители Дзержинска возмущены проблемами с водой 1 13.05.2022, 11:21

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Без воды почти сутки остаются более 500 домов.

Читатели zerkalo.io в Дзержинске жалуются на проблемы с водоснабжением — сообщают, что в северной части города больше 500 домов почти сутки остаются без воды.

По словам читателей, неисправности начались ближе к 15 часам 12 мая — вода пропала в окрестностях средней школы № 4 в микрорайоне Макавчицы. В ближайших районах вода есть, но ее напор очень слабый.

На портал 115.бел поступают заявки о том, что напор холодный воды вот уже несколько суток совсем низкий, причем и днем, и ночью. Организация ЖКХ рассмотрением этих запросов еще не занималась.

Читатели говорят, что связаться с контакт-центром по номеру 115 практически невозможно. Те, кому удалось это сделать, сообщают, что им советуют обратиться в службу ЖКХ, а оттуда отправляют обратно на 115.

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