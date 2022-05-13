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Стали известны колоссальные потери врага с момента вторжения в Украину

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  • 13.05.2022, 11:32
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Стали известны колоссальные потери врага с момента вторжения в Украину

Новые данные озвучил Генштаб ВСУ.

От начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 26900 своих военных. При этом было уничтожено 200 вражеских самолетов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05:

личного состава - около 26900 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1205 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 2900 (+27) ед,

артиллерийских систем - 542 (+8) ед,

РСЗО - 193 (+2) ед,

средства ПВО - 88 (+1) ед,

самолетов - 200 (+1) ед,

вертолетов - 162 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 405 (+7),

крылатые ракеты - 95 (+1),

корабли / катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед,

специальная техника - 41 (+0).

Как добавляют в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении. Сейчас данные уточняются.

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