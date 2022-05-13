Что почем на рынках в регионах? 2 13.05.2022, 11:36

1,494

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Появилась клубника по заоблачным ценам.

Intex-press побывал 12 мая на рынке «Универсальный» в Барановичах и посмотрел, как изменились цены на овощи и фрукты.

С 29 апреля стоимость некоторых продуктов осталась прежней, что-то выросло в цене, а что-то, наоборот, стало дешевле.

Что подешевело

Больше всего в цене «сбросил» чеснок – минус 3 рубля за кило! 12 мая его продавали минимум за 15 рублей за кг, а две недели назад — по 18-20 рублей.

На 80 копеек подешевели огурцы, а помидоры и капуста стали дешевле на 50 копеек.

Что подорожало

Цены на мандарины рванули вверх. Теперь этот фрукт стоит на 1,5 рубля дороже — по 8 рублей за кило, в то время как 29 апреля за килограмм просили только 6,5 рубля.

На 1 рубль подорожал перец и яблоки. Две недели назад перец стоил 12 рублей, а сейчас — 13 рублей, яблоки были 2,5 рубля, а стали 3,5 рубля. Также на рубль выросли цены на апельсины и лимоны. Две недели назад килограмм цитрусовых стоил 5,5 рубля, сейчас они стоят – 6,5 рубля.

Отметим, что за две недели на 90 копеек подорожала морковь.

Что нового

В продаже на рынке появилась белорусская клубника по 28 рублей за килограмм, свекла нового урожая – по 5,5 рубля, и репчатый лук нового урожая по 2,8 рубля.

А вот виноград исчез с прилавков. Продавцы пояснили, что теперь его не выгодно брать из-за высокой закупочной цены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».