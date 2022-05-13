Разведка: Россия запустила скрытую мобилизацию и достает из запасов военную технику 1960-х годов

Разведка: Россия запустила скрытую мобилизацию и достает из запасов военную технику 1960-х годов8
- 13.05.2022, 11:51
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Такая техника может считаться боевой только условно.
Россия запустила скрытую мобилизацию и проводит призыв резервистов. Мобилизация пока не объявлена публично, поскольку ситуация станет ударом по экономике страны в условиях санкций, а причину призыва власти не смогут объяснить обществу. Государство изучает возможности изменения, связанные с объявлением призыва в любой момент и усилением ответственности за уклонение от военной службы. Происходит расконсервация военной техники 1960-1980 годов. Боеспособность такой техники под вопросом.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что скрытая мобилизация реализуется по двум направлениям – фактическая мобилизация и призыв резервистов.
"Первый - это фактическая мобилизация, а второй - использование резервистов. У них это называется БАРС - боевой армейский резерв страны, то есть это по сути резервисты, которых на краткосрочные контракты привлекают к выполнению боевых действий. Эти факты абсолютно подтверждены, у нас есть пленные, которые были привлечены по этой системе", - отметил Буданов.
По его словам, Россия публично не заявляет о мобилизации, опасаясь удара по экономике в условиях санкций. При этом власти не смогут объяснить, почему идет призыв на войну, когда "у армии РФ все идет по плану"
Кроме того, разведка располагает сведениями, согласно которым в России изучают изменения, связанные с запуском призыва в любой момент, и повышением ответственности за уклонение от военной службы.
Также Кирилл Буданов подчеркнул, что российские власти фиксируют недостаток военной техники. Им приходится расконсервировать запасы 1960-1980 годов на складах. Такая техника может считаться боевой только условно.