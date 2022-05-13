В Беларуси массово печатают «пустые» деньги 13.05.2022, 12:21

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Эксперты заметили крупнейший за 25 месяцев прирост денежной массы.

Объем рублевой массы в Беларуси за год увечился на внушительные 20,5%, пишет ресурс banki24.by.

Он отмечает, что это крупнейший годовой прирост денежной массы за 25 месяцев. За год рублей стало больше на 4,3 млрд.

При этом существенно выросла доля наличный денег в обороте. Количество кэша на руках у людей в апреле 2022 к апрелю 2021 года увеличилось на 32,9%. Такого не было с ноября 2017 года.

Журналисты издания также отмечают, что существенно сократилась валютная часть денежной массы. Люди продают доллары и евро — наличные и те, что были во вкладах — и уходят в рублевый кэш или на рублевые карт-счета. Рекорд по сумме валютных вкладов физлиц (в USD-эквиваленте) был отмечен в октябре 2015 года. С тех пор та сумма сократилась на 4,172 млрд USD. В процентном выражении это значит, что белорусы забрали из банков 53,3% валютных вкладов.

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