Какой будет погода на выходных? 13.05.2022, 12:32

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Прогноз погоды по Беларуси на 14-16 мая.

14 мая погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Облачно с прояснениями, сообщает сайт pogoda.by.

Ночью по южной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый, местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +12..+18°С, по югу Беларуси до +20°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

15 мая погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса и фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, максимальная днем +13..+20°С.

16 мая страна окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь днем по северу скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, на почве в отдельных районах республики ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная днем +13..+19°С, по юго-западу страны до +21°С.

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