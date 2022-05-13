У Лукашенко — большие проблемы с руководством сразу в четырех министерствах

У Лукашенко — большие проблемы с руководством сразу в четырех министерствах2
- 13.05.2022, 12:48
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Назначены шесть новых заместителей министров.
Лукашенко 13 мая обновил состав руководства ряда министерств, cообщает его пресс-служба.
Должность первого заместителя министра промышленности займет Александр Огородников, который до настоящего времени в этом ведомстве работал на посту замминистра.
Освободившуюся должность займет Алексей Козлов, также прежде работавший в этом министерстве на посту начальника научно-технического управления Министерства промышленности.
Сергей Федченко с должности председателя Новогрудского райисполкома переходит на пост первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия.
На должность замминистра в этом ведомстве согласован начальник главного управления экономики Минсельхозпрода Вадим Шагойко.
Новый заместитель министра и в МАРТ. Этот пост займет Нина Емельянова, прежде работавшая заместителем генерального директора по развитию КТУП «Минский Комаровский рынок».
Олег Андрейчик идет на повышение на пост заместителя министра спорта и туризма после работы в этом ведомстве в должности начальника управления спорта.