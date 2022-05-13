В России очередной военкомат забросали «коктейлями Молотова» 1 13.05.2022, 12:55

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Возле здания чувствуется сильный запах керосина.

Неизвестные пытались поджечь здание военного комиссариата в центре Омска в ночь на 13 мая, сообщает om1.ru со ссылкой на несколько источников.

В здании разбили два окна. Возле него чувствуется сильный запах керосина, на месте работают криминалисты. Вероятно, в здание бросили бутылки с зажигательной смесью. В полиции комментировать инцидент отказались.

В ночь на 4 мая неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата в Нижневартовске.

После начала боевых действий в Украине аналогичные случаи произошли также в Балашихе, Ярославле, Череповце.

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