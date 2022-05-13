Бойцы ВСУ крушат авиацию войск РФ 1 13.05.2022, 12:57

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Поэтому враг бьет гиперзвуковыми ракетами по объектам гражданской инфраструктуры.

Россия каждый день применяет более десяти крылатых ракет для ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Теперь россияне используют сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты типа Х-22 с целью нанесения ударов по указанным объектам. В частности, 12 мая по Кременчугскому нефтеперерабатывающему было применено 12 крылатых ракет. Две из них удалось сбить из ПЗРК Стингер. Смена россиянами тактики связана с отказом от применения авиации, которая несет большие потери.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что российские войска каждый день выпускают по Украине от 10 до 14 ракет, которые запускаются по гражданским объектам. Теперь россияне массировано обстреливают украинские объекты сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа Х-22.

"В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам", - сказал Залужный.

Военачальник указал, что 12 мая по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу захватчики нанесли удары 12 крылатыми ракетами. Две из них украинские войска сбили из ПЗРК Stinger.

По его словам, оккупанты поменяли свою тактику, поскольку их авиация несет большие потери.

"Одной из причин перехода противником к этой тактике является отказ от применения авиации, которая несет большие потери", - подчеркнул Валерий Залужный.

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