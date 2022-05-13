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Гродненскую обувную фабрику «Неман» передали под управление «Белвест»

  • 13.05.2022, 13:00
Гродненскую обувную фабрику «Неман» передали под управление «Белвест»

«Неман» - одна из градообразующих фабрик города.

Гродненская обувная фабрика «Неман» перешла под управление белорусско-российского ООО «Белвест» — документы об этом подписали «глава» города Мечислав Гой и гендиректор «Белвеста» Юрий Суманеев, сообщает zerkalo.io. Они заявили, что это «позволит увеличить объемы производства на фабрике в несколько раз».

Передача «Немана», одной из градообразующих фабрик Гродно, под управление «Белвеста» — редкий случай в Беларуси, когда частный бизнес берет на себя ответственность за развитие государственного предприятия.

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