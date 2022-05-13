Медики назвали ягоду, которая которая защищает от деменции 13.05.2022, 13:02

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Она знакома каждому белорусу.

Ежедневное употребление черники связано с более низким риском развития деменции в более позднем возрасте. Кроме того, потребление черники оказывает благотворное влияние на метаболическую функцию, продолжительность жизни и окислительный стресс.

В новом исследовании с участием ученых из Университета Кентукки изучалось влияние ежедневного приема черники на людей среднего возраста с повышенным риском развития деменции. Результаты были опубликованы в журнале Nutrients, пишет lenta.ua.

В исследовании приняли участие 33 человека в возрасте от 50 до 65 лет. Участники имели избыточный вес и преддиабет, а с возрастом страдали легкой потерей памяти. Таким образом, все участники подвергались повышенному риску слабоумия.

Испытуемых просили воздерживаться от употребления любых ягод в течение двенадцати недель. Однако половина из них получила порошкообразную пищевую добавку на основе черники. Порошок содержал эквивалент полстакана черники, его смешивали с водой и использовали на ужин или завтрак. Остальные участники принимали только плацебо.

Эксперты провели с участниками различные тесты, измеряя определенные когнитивные способности, которые постепенно снижаются у людей с деменцией по мере взросления. В качестве примеров команда приводит исполнительные функции, такие как рабочая память, умственная гибкость и самоконтроль.

Автор исследования Роберт Крикорян сообщает, что его команда уже несколько лет изучает пользу ягод для людей с повышенным риском развития болезни Альцгеймера и деменции.

Черника отличается тем, что в ней особенно высокое содержание микроэлементов и антиоксидантов , так называемых антоцианов, сообщает эксперт.

С одной стороны, антоцианы способствуют одноименной синей окраске ягод, с другой — помогают защитить растение от чрезмерного радиационного облучения, инфекционных агентов и других угроз, сообщают специалисты.

По словам Крикорян черника может уменьшить воспаление, улучшить метаболическую функцию и увеличить выработку энергии в клетках.

«Мы наблюдали когнитивные преимущества черники в предыдущих исследованиях у пожилых людей и думали, что она также может быть эффективна у молодых людей с резистентностью к инсулину», — объясняет доктор Крикорян.

Команда обнаружила, что участники группы, принимавшие черничный порошок, продемонстрировали улучшение когнитивных задач , которые зависят от исполнительного контроля. «Это отражалось в уменьшении влияния внешней информации при обучении и запоминании», — говорит доктор Крикорян.

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