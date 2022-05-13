«Русские загнали себя в тупик, они воюют в состоянии агонии» 3 13.05.2022, 16:02

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Мария Чашка

Фото: facebook.com/m.sonyachna

Замкомандира «Карпатской сечи» рассказала о боях на Изюмском направлении.

Украинские военные в течение последних дней освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области. Одной из самых горячих точек региона остается Изюмское направление. Враг постоянно обстреливает эту местность из всех видов оружия, которое имеет в этом направлении. Но, несмотря на постоянные атаки, Защитники уверенно их отбивают и кое-где переходят в контрнаступление. В то же время решисты из-за постоянных поражений и неспособности продвинуться вперед стреляют по позициям военных и по населенным пунктам из запрещенного оружия. Их обстрелы все чаще напоминают агонию.

Что сейчас происходит на Харьковщине и возможен ли повторный штурм Киевщины рашистами - в эфире Апостроф TV рассказала заместитель командира Добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка.

– Что сейчас происходит в регионе? Какая ситуация в Харьковской области?

– Ситуация стабильно напряженная, я бы сказала. Наши враги постоянно держат в напряжении всю линию столкновения, однако ситуация все больше и больше становится в нашу пользу.

Постоянно происходят обстрелы – и не только прицельные, и не только атаки, и не только попытки прорыва. Это хаотические обстрелы. Очень часто происходят обстрелы населенных пунктов, в которых даже нет военных или совсем мало военных. Очень часто происходят совершенно непонятные артиллеристские обстрелы, которые выглядят скорее как агония врага.

И если весь предыдущий период у нас на Харьковщине на Изюмском направлении мы постоянно сдерживали и отражали какие-то атаки, какие-то выпады, какие-то попытки прорыва, то за последние дни ситуация очень серьезно изменилась. Мы можем говорить о нашем добровольческом батальоне "Карпатская Сечь", который находится в одной из самых горячих точек под Изюмом. Мы видим, что мы каждый день не только отбиваем какие-то атаки, но и предпринимаем успешные попытки уничтожения вражеской техники. Практически ежедневно нам удается подбить какую-нибудь вражескую технику, перекрыть какие-то их выпады артиллерии и стабилизировать ситуацию или даже быть в очень выигрышной ситуации относительно врага.

Те обстрелы, которые происходят сейчас, выглядят скорее как агония. Если раньше наши враги на Изюмском направлении предпринимали только попытки атак, то сейчас ситуация уже такова, что мы видим, что они окапываются и готовятся к оборонительным боям. То есть они тоже понимают, что мы настолько укрепились, столько у нас уже военных умений, техники, людей и духа, чтобы переходить к контрнаступлению. Они это понимают и готовятся к оборонительным боям. В то же время они совершенно хаотично обстреливают наши позиции (батальона "Карпатская сечь") и мирные населенные пункты рядом с нами.

В частности, совсем недавно было несколько очень мощных авиационных обстрелов по городу Барвинково, который находится почти на линии столкновения с врагом. К сожалению, было прямое попадание в жилой дом, где погибла семья гражданских людей. Это большая трагедия, потому что когда военные воюют между собой – это одна история. Но когда происходит обстрел гражданских и гибнут гражданские люди – это уже не идет ни в какие рамки.

В начале войны наши бойцы в подавляющем большинстве не имели военного опыта, а просто хотели воевать, защищать Украину, стоять, сколько это возможно, сколько потребуется и бороться с врагом. Однако сейчас мы уже приобрели военные знания и опыт, окрепли, получили больше оружия. Поэтому ситуация действительно меняется.

Сейчас критический переломный момент, когда мы не только обороняемся, но очень успешно делаем первые попытки контрнаступления. Я убеждена, что они и дальше будут продолжаться.

– С чем вам приходится сталкиваться на войне? Чем по вам бьет враг и как он себя ведет?

– Враг использует абсолютно все виды вооружений. Использует дальнобойную артиллерию, очень часто использует авиацию. По нашим позициям враг использует запретные виды вооружения – все, какие только можно представить.

Часто обстреливают нас фосфорными снарядами. Мы все знаем, что это абсолютно запрещено, но этого никто не учитывает. Мы уже знаем, что такое может происходить, принимаем меры защиты против этого. Работают и 120 мм минометы, и гаубицы, и авиация. То есть враг не гнушается абсолютно ничего, нанося удары и по гражданским объектам.

– Сообщают также о ракетных обстрелах.

– Да, это происходит почти каждый день. Вернее, почти каждую ночь.

– Это какие ракеты? Те, которые они выпускают из Каспийского моря либо же это что-то другое?

– Мы не можем однозначно сказать, откуда и какие они выпускают ракеты. Мы видим, как это работает, чувствуем это на себе. Однако информация, откуда они выпускают ракеты, нам не известна.

– Сейчас ракетные удары наносятся по Одесщине и Николаевщине. Прилетает и на Полтавщину. Это может быть агония? Это такая реакция на то, что им поломали зубы и не дают продвинуться?

– Безусловно, именно так мы и считаем. Мы уже сталкивались с такой ситуацией под Киевщиной, когда наш добробат "Карпатская Сечь" защищал от них Киев. В частности, мы удерживали позиции под Ирпенем. Когда они почувствовали, что уже сдают, не имеют больше сил не то, что наступать, но и обороняться, то за сутки перед выходом из Бучи они проводили безумные обстрелы: хаотические, из всех видов оружия, которое имели, чтобы снести все с лица Земли. Вот ситуация под Изюмом сейчас выглядит примерно так же. Выглядит это как агония перед отступлением.

– То есть можно надеяться, что они уберутся с юга и востока Украины, как в свое время с севера?

– Мы думаем, что в ближайшее время именно так и будет, поскольку есть большие успехи в ВСУ в освобождении населенных пунктов на Изюмском направлении. Мы видим, как они постоянно сужаются... Они начинают попадать в полукольцо. Я думаю, что это только вопрос времени.

– Зачем им Изюмское направление? Почему они так активны здесь?

– Это план-минимум. Не сумев захватить Киев, они хотят выполнить план-минимум и закрыть Донецкую и Луганскую области, и захватить территорию до Херсона. Мы уже видим, что это для них тоже нереально. Они этого не смогут сделать.

– Вы отметили, что очень многие пришли воевать, не имея опыта. Сейчас уже третий месяц войны. Какой боевой дух, чему научились, какой опыт у вас теперь?

– В целом у нашего добровольческого батальона "Карпатская Сечь" есть опыт войны еще с 2014 года. Однако тогда у нас было не так много бойцов. Значительное количество тех, кто тогда служил у нас в "Карпатской Сечи", с первых дней пошли служить в разные подразделения ВСУ.

Сейчас к нам пришли многие добровольцы, у которых действительно не было военного опыта. Те наши бойцы, которые уже имели опыт, проводили обучение для людей. Но времени у нас было немного, и фактически почти без военного опыта 80% нашего подразделения заняли позиции на Харьковщине. Сначала под Ирпенем, а затем в Харьковской области.

Уже больше месяца – месяц и семь дней – мы удерживаем позиции под Изюмом в самой горячей точке. И до сих пор я вижу, как весь наш состав – и командный, и рядовой – превращается в очень хороших, профессиональных, качественных военных. Но самое важное, что у нас очень сильный дух и желание победы.

У нас очень много добровольцев, которые готовы стоять до последнего дня войны, несмотря на то, что добровольцы не получают заработных плат, они практически не имеют социальной защиты, которую хотелось бы. Однако желание победить, уничтожить нашего извечного врага у нас настолько велико, что мы не обращаем внимания ни на что. Будем однозначно воевать до победы.

– Многие представители власти говорили, что враг еще может вернуться под Киев. Как вы оцениваете такую возможность?

– Вероятность всегда остается, потому что мы знаем, что у них амбициозные планы. Безусловно, эта война – это уже не просто физическая война на уничтожение. Это война идеологическая. Мы понимаем: либо мы их, либо они нас. У них нет вариантов, они себя загнали в тупик, и они даже представить не могут, что они могут проиграть Украине.

Но я твердо убеждена в том, что развитие ситуации под Киевом будет очень сильно зависеть от того, как будет складываться ситуация у нас в Харьковской области. Им приходится постоянно сюда подтягивать новые и новые силы – технику и живую силу. Соответственно это очень сильно разбивает их планы на Киев и любые другие территории.

Конечно, нужно быть готовыми и не расслабляться. Но я убеждена, что благодаря успехам на востоке какие-то более активные действия в направлении Киева становятся все менее вероятными.

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