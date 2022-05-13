В Казахстане решили пресечь попытки Беларуси и России обойти санкции 6 13.05.2022, 13:09

14,282

Депутат парламента предложил срочно разработать меры регулирования международных автотранспортных перевозок.

В Казахстане заявили о попытках Беларуси и России обойти санкции. Депутат нижней палаты парламента Максат Раманкулов предложил срочно разработать меры регулирования международных автотранспортных перевозок. По его словам, из-за санкций ряд компаний из РБ и РФ переносят бизнес в Казахстан, и возникают проблемы, сообщает euroradio.fm.

"Российские и белорусские компании регистрируются в Казахстане, получают казахстанские номера на большегрузы, выбирают бланки разрешений... и беспрепятственно въезжают в Европу и выезжают оттуда под флагом Казахстана", — говорил он.

Таким образом компании из Беларуси и России "создают конкуренцию и выдавливают с рынка казахстанские предприятия, а значит снижают доходы местных компаний и населения", поскольку на грузовиках работают белорусы и россияне.

Можно не сомневаться, что власти Казахстана примут меры "для защиты национальных экономических интересов".

Как известно, с апреля страны Евросоюза запретили грузоперевозчикам на зарегистрированных в Беларуси и России автомобилях перевозить грузы по своей территории (в том числе и транзитом). Сразу же появилась информация, что санкции будут обходиться с использованием Казахстана. Но власти этой страны тогда же заявляли, что не будут помогать, так как не хотят, чтобы к их стране "применялись вторичные санкции США и ЕС".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».