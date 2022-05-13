«Заходило 100 морпехов — вышло 50» 11 13.05.2022, 13:17

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Жена оккупанта посоветовала ему упасть с танка, чтобы не участвовать в боях.

Российский оккупант в новом перехвате рассказал, каким образом "зачищают" украинские села после захвата. Вражеские силы несут потери, однако все чаще убивают мирное население.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В разговоре с женой оккупант рассказывает, что желает вернуться домой. В свою очередь женщина советует ему "упасть с танка", чтобы получить травму.

Далее военный рассказывает о "зачистке" оккупированного села, подтверждая преступления российской армии.

"Село взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уж заходите. Ребята не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидит маленьких", - сказал солдат.

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